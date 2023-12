Dezembro começa com calor e retorno das altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

Seja bem-vindo dezembro. O último mês do ano está em vigência e na sua abertura, o clima muda pela presença do calor e o retorno das altas temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (1°).

Conforme explicado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com esse calor, existe ainda a probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 35°C, assim como o município de Dourados. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 22°C e atinge os 33°C à tarde. Em Iguatemi e Anaurilândia, os termômetros iniciam aos 23°C e chegam aos 34°C e 35°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 24°C e 35°C, já Três Lagoas tem mínima de 25°C e máxima de 36°C. Coxim, no Norte, marca 25°C pela manhã e chega aos 36°C ao longo do dia.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 27°C e máxima de 36°C; Em Aquidauana, os valores variam entre 26°C e 37°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, registra a temperatura mais alta do dia, com mínima de 28°C e máxima que pode atingir até os 39°C.

