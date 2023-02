Dia amanhece com chuva e máxima não deve passar dos 26°C na Capital

A terça-feira (21) de carnaval amanheceu chuvosa na Capital, a previsão é de tempo instável, em Campo Grande a máxima não deve passar dos 26°C, enquanto a mínima fica na casa dos 21°C, são esperadas mais pancadas de chuva ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), a chuva deve atingir diversas áreas do estado com intensidade fraca e moderada, também há possibilidades de tempestades em locais isolados, com ventos entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Em Dourados a temperatura irá variar de 20°C a 26°C. Para Ponta Porã, na região de fronteira, a mínima fica em 20°C e máxima de 24°C.

Na região norte, em Coxim, a máxima poderá chegar a 28°C, com mínima de 21°C.

