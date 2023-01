Dia amanhece com sol, mas previsão alerta para chuvas fortes em MS

Chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento podem ocorrer no centro e no norte do estado neste sábado (28), de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de até 30°C. Já para outras cidades, como Coxim e Camapuã, são esperadas chuvas intensas, temperatura mínima de 21°C e a máxima de até 30°C. Os ventos atuam de norte

com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

A temperatura mínima prevista no Pantanal é de 24ºC e a máxima de 31°C. Em Ponta Porã, a máxima pode atingir os 31ºC, e em Iguatemi até 34°C.

Conforme o tecnólogo em meteorologia, Natálio Abrahao Filho, na cidade de Aquidauana amanheceu com chuvas intensas e alagamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também