Dia amanhece com sol, mas previsão indica chuva a tarde em MS

A quinta-feira (9) começou quente na Capital, a previsão do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com chuva no período da tarde. Em Campo Grande a temperatura varia entre 28°C e 21°C, durante o dia terá muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Conforme o órgão, devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno, há probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Em Dourados é prevista temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim e Camapuã terão máximas de 30°C.

No Sul-fronteira, Ponta Porã terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. No Conesul, fica um pouco mais quente, com Iguatemi podendo chegar aos 33°C.

Confira o mapa abaixo:

