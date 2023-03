Dia amanhece ensolarado, mas chuva não é descartada nesta terça-feira

A terça-feira (21) começou ensolarada em Campo Grande, mas a chuva não é descartada pela previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Nas regiões norte e pantaneira podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Capital a temperatura varia entre 28°C e 20°C, com pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios. Em Dourados os termômetros variam entre 31°C e 20°C.

Já em Três Lagoas, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. Na região Pantaneira, a máxima deve chegar aos 30°C em Aquidauna e 26°C em Corumbá.

O Cemtec explica que essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

