Dia amanhece nublado indicando chegada de chuva forte em MS

A segunda-feira (13) amanheceu nublada na Capital, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica chegada de chuva forte em Mato Grosso do Sul. Na Capital a temperatura varia entre 28°C e 19°C, com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas.

Na região Sul, o dia também promete ser de temperaturas agradáveis, em Dourados a máxima deve chegar aos 27°C e a mínima fica na casa dos 21°C, céu com muitas nuvens e chuva a qualquer momento do dia. Em Ponta Porã a previsão se repete, os termômetros variam entre 26°C e 20°C, céu nublado e pancadas de chuva.

Em Corumbá a máxima prevista é de 32°C, enquanto a mínima é de 22°C, já em Aquidauana a máxima deve alcançar os 28°C e a mínima também deve ficar na casa dos 22°C. Dia nublado e com pancadas de chuva nas duas cidades.

