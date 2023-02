Dia começa ensolarado, mas previsão não descarta chuva isolada em MS

A quarta-feira (22) de Cinzas começou ensolarada na Capital, mas a previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes regiões do Estado. Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 27°, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As tempestades com raios e rajadas de vento podem ocorrer em locais isolados, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), os ventos atuam de leste/nordeste podem atingir valores acima de 50 km/h.

Em Dourados a mínima fica entre 20°C e a máxima na casa dos 28°C, com possibilidade de chuva. Corumbá irá variar entre 23°C e 28°C, na região do Pantanal. Para Coxim a máxima pode chegar a 30°C, com mínima de 21°C. Em Iguatemi, no extremo sul do Estado, a variação será entre 21°C e 29°C.

