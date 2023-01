Dia promete sol e pancadas de chuva em todo o estado

A meteorologia aponta mais um dia de tempo instável, com sol e pancadas de chuvas nesta quinta-feira (12) em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo) para o Estado, que indicam aviso de tempestade.

Em Campo Grande, a temperatura varia entre 22ºC e 28ºC, com muitas nuvens, possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Para a Grande Dourados, a estimativa é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos nublados e chuva a qualquer hora.

Ponta Porã registra temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C. Na região Conesul, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. No Norte, em Camapuã e Coxim, a mínima prevista é de 21C e a máxima de 29°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Confira o mapa abaixo:

