Dia promete temperaturas altas, mas chuva deve amenizar calorÃ£o

A quarta-feira (8) promete temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul, mas a chegada da chuva durante a tarde, em boa parte do estado, deve amenizar o calorão. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) são esperadas chuvas fraca a moderada, com possibilidade de chuvas mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Capital os termômetros variam entre 21°C e 30°C, com pancadas de chuvas ao longo do dia. Na região sul-fronteira, Ponta Porã terá 21°C de mínima e máxima de 27°C. Iguatemi atinge os 31°C de máxima. No leste e bolsão, Anaurilândia, Três Lagoas e Paranaíba podem chegar aos 33°C.

As regiões mais quentes do Estado, Coxim e Camapuã, no norte, terão mínimas de 21 e 22°C e máxima de 31°C. No Pantanal, Corumbá fica em 24°C de mínima e em seu período mais quente chega aos 30°C. Porto Murtinho com mínima de 25°C e máxima de 29°C.

São esperados acumulados de chuvas com valores acima de 40 mm em 24 horas. As instabilidades ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados (região de baixa pressão atmosférica).

