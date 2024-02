"Dias quentes como já conhecemos", diz meteorologista sobre 'domo de calor' em MS

Uma onda de calor que estava sobre a Argentina se aproxima de algumas regiões do Brasil. Com isso, a previsão para o mês de fevereiro é de dias ainda mais quentes, e tudo por culpa de um fenômeno chamado "domo de calor".

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão ao JD1, 'domo de calor' é apenas um outro nome para as já conhecidas ondas de calor. "São os dias quentes, que já conhecemos por aqui", afirmou ele.

Onda de calor na Argentina - foto: Inmet

Conforme especialistas, existe uma área de alta pressão que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva. O ar é descendente, de cima para baixo. E, com isso, dificulta a formação de nuvens de chuva.

No Brasil, a onda de calor que partiu da Argentina na semana passada deve fazer com que as temperaturas cheguem a 38°C em cidades do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Não há previsão de chuva.

Mato Grosso do Sul também será um dos mais afetados desta vez. "As temperaturas devem começar a subir já no fim de semana. As cidades mais afetadas serão as da região sul do Estado", finalizou.

Vale ressaltar que não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas em algumas regiões do Estado. São previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 38°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, bolsão e pantaneira, mínimas entre 21-24°C e máximas de até 34°C. Já na região sudoeste, mínimas entre 25-26°C e máximas de até 38°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-22°C e máximas de até 32°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

