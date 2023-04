Domingão é de muito sol e pouca chuva para Mato Grosso do Sul

Muito sol para pouca sombra e chuva em Mato Grosso do Sul neste domingo (2). A previsão meteorológica indica tempo firme, ensolarado e máximas, podendo facilmente chegar a casa dos 35°C em algumas regiões.

O clima mais instável que era visto nos últimos dias desaparece neste final de semana, mas ainda há riscos de pancadas de chuvas de maneira isolada.

Campo Grande, por exemplo, deve superar a barreira dos 32°C com tempo aberto e ensolarado, sem perspectiva de chuva. O mesmo vale para a segunda maior cidade sul-mato-grossense, Dourados que também registra a mesma temperatura máxima da capital.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma circulação anticiclônica favorece este tempo mais quente e seco.

Pelo menos 24 cidades do estado estão com previsão para receber pancadas de chuvas moderada a forte ao longo do dia, conforme divulgado pelo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A região norte é a grande beneficiada com a possibilidade do aguaceiro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também