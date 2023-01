Domingo começou com sol, mas Campo Grande pode ter dia com pancadas de chuva

O sol brilha neste domingo (15) em Campo Grande, mas o dia do campo-grandense pode ser marcado por muitas nuvens, com a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e à noite.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima na Capital fica em torno de 19ºC, podendo chegar até, no máximo, 28ºC em seu momento mais quente do dia.

Em caso de chuva e rajadas de vento, o Inmet alerta para que a população não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores e placas de propaganda, já que existe o risco de quedas e descargas elétricas.

Além disso, é recomendável que se possível, se desligue qualquer aparelho elétrico e também o quadro geral de energia em sua residência.

