Domingo de Carnaval será marcado por calor e pancadas de chuva

O domingo (11) de Carnaval chegou, e segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), ele deverá ser marcado por altas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva em todo o Estado.

Segundo o órgão, um aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade são responsáveis por criarem condições favoráveis para pancadas de chuva típicas de verão, que podem ocasionalmente se intensificarem e chegarem acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na região do Pantanal, se espera mínimas de 24ºC e máximas que podem variar entre 32ºC e 36ºC. Na região Norte, o órgão apresenta previsões de mínimas de 23ºC e máximas que chegam aos 34ºC.

Na região Sudeste, a mínima é de 25ºC e a máxima é de 33ºC. Segundo o órgão, a região do Bolsão pode ter mínimas entre 23ºC e 25ºC e máximas que rodam entre os 33ºC e 36ºC. Região Leste deve vem mínimas de 24º, com máximas de 36ºC.

Se espera mínima de 22ºC e máxima de 32ºC na região Sul-Fronteira, e mínima de 23ºC e máxima de 35ºC na região Cone-Sul.

Na região da Grande Dourados, é esperado mínima de 23ºC e máxima de 35ºC. Na Capital, devem ser registradas mínimas de 23ºC e máximas de 33ºC.

