Domingo deve ser quente e com chuvas isoladas em MS

Mais um dia deve ser marcado por instabilidade e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, as temperaturas devem se manter altas neste domingo (16) em todo o estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima),em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C. Na região da Grande Dourados, a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima de 28°C. No Sul, Ponta Porã terá 21°C de mínima e 27°C e Iguatemi com mínima de 20°C e 28°C. No leste, Anaurilândia com mínima de 20°C e máxima de 30°C.

Na região Norte, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Aquidauana com mínima de 22°C e máxima de 32°C, Corumbá terá 23°C de mínima e máxima de 29°C. Porto Murtinho começa o dia com mínima de 23°C e sobe para 30°C de máxima, ao longo do dia.

