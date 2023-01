Domingo pode ter tempestades isoladas ao longo dia em MS

Mesmo com um calor de mais de 30°C em muitas regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (21), a previsão indica que chuvas e tempestades são esperadas, com maior probabilidade de acontecer no sul do Estado, durante a tarde e a noite.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas mais altas são esperadas para as regiões Pantaneira e Sudoeste. Em Corumbá, a mínima prevista é de 25°C e a máxima atinge os 34°C. Porto Murtinho registra 25°C e a máxima pode alcançar 38°C.

As menores temperaturas são esperadas para o Sul do Estado. Ponta Porã, na região sul-fronteira, e Iguatemi, no Conesul, ficam com mínima de 22°C. A máxima pode atingir 32°C nessas cidades.

Para a Capital, espera-se mínima de 21°C e máxima de 30°C. Os ventos pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Confira no mapa:

