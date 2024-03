Domingo será de sol e nebulosidade em MS

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (17), indica a permanência de altas temperaturas, porém, com maior probabilidade de chuvas quando comparado aos dias anteriores. Além disso, sol e variação de nebulosidade são os destaques do dia.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e atingem 34°C nos horários mais quentes. Dourados tem mínima de 25°C e máxima de 37°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, tem 24°C pela manhã e 34°C à tarde. Na região Leste, Iguatemi apresenta variação entre 25°C e 36°C.

Na região do Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 24°C e a máxima de 36°C, já no município de Três Lagoas os valores variam entre 25°C e 37°C. No Norte, Coxim tem mínima de 24°C e máxima de 33°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá atingem 35°C ao longo do dia, com mínimas de 27°C e 28°C, respectivamente. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta deste domingo, com mínima de 28°C e máxima de 39°C.

