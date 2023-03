Domingo será de tempo nublado e pancadas de chuva no Estado

Este domingo (19) seguirá a tendência dos últimos dias e, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), será marcado por céu nublado e pancadas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro, algumas regiões do Estado, como o Pantanal e o Sudoeste, podem ser atingidos com mais força pelas tempestades que, recentemente, praticamente viraram rotina na vida do sul-mato-grossense.

Em Campo Grande a previsão é de mínimas de 20ºC e máximas de 26ºC, enquanto em Ponta Porã a mínima será de 20°C e máxima de 27°C. No pantanal, Corumbá tem previsão de mínima de 23°C e máxima de 27°C e Porto Murtinho tem mínima de 22°C e máxima de 30°C.

Na região leste e do Bolsão é esperado mínima de 20°C e a máxima de 30°C. Coxim e Camapuã devem ter mínima de 21°C e a máxima que não passa de 28°C.

