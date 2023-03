Domingo serÃ¡ marcado por nebulosidade com probabilidade de chuva

O clima em Mato Grosso do Sul segue com sol e variação de nebulosidade neste domingo (12), conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pode ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte do Estado.

Na Capital, espera-se mínima de 21°C e máxima de 27°C. Dourados também terá mínima de 21ºC e máxima de 25ºC. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, aguardam mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Anaurilândia, no Leste de MS, terá mínima de 21ºC e máxima de 26ºC. Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 28°C. No Norte, Coxim e Camapuã aguardam mínimas de 21°C e máxima de 27°C. Em Aquidauana e Corumbá, a previsão é de mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também