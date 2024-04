Domingo tem previsão de sol, mas chuva não é descartada em grande parte de MS

Com estabilidade e elevação das temperaturas, este domingo (7) tem previsão de sol e variação de nebulosidade devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica. Além disso, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não se descarta a possibilidade de chuvas principalmente nas regiões Centro, Norte, Sudeste e Nordeste.

“Entre domingo e terça-feira (9) há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento”, informou o órgão. A aproximação de uma frente fria e o avanço de cavados também favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 32°C. Os termômetros em Dourados marcam 24°C inicialmente e atingem 34°C ao longo do dia. Na região Sul-Fronteira, os valores em Ponta Porã variam entre 23°C e 31°C. Anaurilândia, no Leste, tem mínima de 23°C e máxima de 35°C.

No Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 26°C e registra 35°C nos horários mais quentes. Na região pantaneira, a mínima em Corumbá é de 26°C e a máxima de 34°C, já Aquidauana apresenta variação entre 26°C e 35°C.

Camapuã e Coxim, no Norte do estado, iniciam o dia com 24°C, com máximas de 32°C e 34°C, respectivamente. No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 32°C; Três Lagoas, na mesma região, registra temperaturas entre 24°C e 34°C.

