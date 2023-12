Duas cidades de MS estão entre as que mais tiveram chuva no país no domingo

As fortes chuvas neste domingo (3), em Mato Grosso do Sul, colocaram duas cidades entre as que mais receberam aguaceiro em todo o país. A previsão meteorológica já apontava para essa mudança climática e a chance de ocorrer temporais em praticamente todo o Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou na manhã desta segunda-feira (4), os dados da quantidade de chuva em algumas cidades. Jardim com 83,6 milímetros e Sidrolândia com 64,2 milímetros de água figuraram 'entre as cabeças' no ranking do instituto.

O período analisado é referente as últimas 24 horas, ou seja, com análise das 7h da manhã de domingo até às 7h da manhã de segunda-feira.

A cidade que mais recebeu chuva nesse meio tempo foi Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, com 83,8 milímetros. Na lista ainda constam as cidades de Manacapuru, no Amazonas, com 68,2 milímetros, Clevelândia, no Paraná, com 67,4 milímetros e Cidade Gaúcha, no Paraná, com 59,8 milímetros.

Campo Grande não aparece nessa lista, mas a chuva foi considerada intensa durante o domingo, que chegou acompanhada de rajadas de ventos e causou destruições em algumas regiões da cidade. A região do Aeroporto Internacional foi uma das que mais sofreu com o nível de água.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) reforça a possibilidade de mais chuva ao longo desta segunda-feira. Existe a possibilidade de que o dia todo seja de chuva, acompanhada de ventos e até queda de granizo em algumas regiões.

O motivo de tal instabilidade é o avanço de uma frente fria oceânica, combinada com o intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia.

