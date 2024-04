E tome água! Chuvarada continua em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

O tempo em Mato Grosso do Sul continua instável e para essa terça-feira (16), a tendência é que as chuvas de mantenham presentes e até com grandes volumes em algumas regiões.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta chuvas de intensidade fraca a moderada. Pontualmente, ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem os 28°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, tem mínima de 21°C e máxima de 25°C. Na região Leste, Anaurilândia registra variação entre 23°C e 30°C.

Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 23°C e chega aos 31°C à tarde; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Na região Norte, Camapuã e Corumbá apresentam máximas de 31°C, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram temperaturas semelhantes, com valores que variam entre 24°C e 29°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, marca 21°C pela manhã e atinge 25°C nos horários mais quentes do dia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também