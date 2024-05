Ele chegou! Frio aparece com chuva e derruba temperaturas em MS nesta sexta-feira

O tempo mudou completamente em Mato Grosso do Sul durante a madrugada desta sexta-feira (24). O frio prometido pela meteorologia deu suas caras logo no início da manhã com a aparição da chuva e a diminuição das temperaturas máximas.

O dia amanheceu chuvoso e a tendência é que o clima fique com esse "semblante" mais noturno com o céu bem nublado e carregado.

Ainda a possibilidade de chuvas, principalmente nas regiões centro-sul e oeste, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, por exemplo, a expectativa é na diminuição de até 10°C nas temperaturas máximas, saindo dos tradicionais 31°C para 21°C ao longo do dia.

Os termômetros em Dourados marcam 14ºC inicialmente e chegam a 22°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 11°C e atinge 19ºC à tarde. Iguatemi, na região Conesul, tem mínima de 13°C e máxima de 21ºC.

No Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 18ºC e 32ºC, já a mínima em Três Lagoas é de 20°C e a máxima de 31ºC. Na região norte, Coxim registra 18ºC pela manhã e chega aos 27°C nos horários mais quentes.

Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 17ºC e máxima de 25ºC; no município de Aquidauana, os valores variam entre 16°C e 24°C. Em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, as temperaturas iniciam aos 14°C e sobem até 18ºC.

