Estiagem de 21 dias deve acabar hoje com previsão de chuva para MS neste domingo

A previsão indica chuva para Mato Grosso do Sul durante este domingo (9), principalmente nas regiões Sul. Não chove há 21 dias no estado, devido a um período de estiagem que é resultado de uma circulação anticiclônica anômala que impede o retorno de umidade e a entrada de frentes frias. Este bloqueio atmosférico inibe a formação de nuvens e deixa o tempo seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C. Em Dourados, 20°C pela manhã e 28ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até 27ºC. Em Ponta Porã terá 20°C cedo e a temperatura sobe gradativamente até 25°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 25°C em Corumbá e de 22°C em Aquidauana. A máxima nesses dois municípios será de 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e chega a 30°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, temperaturas variam entre 21°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 19°C no amanhecer e 30°C nos horários mais quentes.

Confira no mapa:

Deixe seu Comentário

Leia Também