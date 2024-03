FeriadÃ£o com chuva! Inmet emite alerta para 27 cidades de MS

A Sexta-feira Santa (29), poderá ter chuvas intensas em toda a região norte de Mato Grosso do Sul, segundo o alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o aviso, os ventos podem chegar a 60 km/h e as chuvas devem atingir 50 mm por dia. Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até a manhã deste sábado (30).

As cidades em alerta são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

O Inmet orienta ainda a população não se abrigar embaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda em caso de ventos fortes e evita usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também