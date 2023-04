Feriado e 'sextou' pode ter tempestade e chegada da frente fria em MS

Diante da possível atuação da frente fria que se acoplou em Mato Grosso do Sul, a expectativa da mudança climática mexe com os ânimos da população pela chegada do friozinho prometido pela meteorologia. Embora saia sol pela manhã, a tarde deve ser chuvosa nesta sexta-feira (7).

A frente fria já vinha sendo alertada, inclusive pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), informando a situação originária do Paraguai.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) promoveu um alerta referente a possíveis tempestades para todo o estado durante esse feriado. A tendência é de chuva de até 50 milímetros até o final do dia, acompanhado de rajadas de vento de até 60 km/h.

Campo Grande deve ter mínima de 20°C nesta sexta-feira e a máxima podendo chegar a 28°C, já que há risco de chuva, que pode provocar diminuição nas temperaturas.

A região sul do estado, como cidades de Amambai, Ponta Porã, Dourados e outras serão as mais atingidas pelas chuvas e pela queda de temperatura, podendo as mínimas chegar a 16°C.

No norte e na região pantaneira, o tempo deve ficar um pouco menos instável, mas ainda há possibilidade de chuva para as cidades localizadas, como Coxim, Corumbá, Miranda e até Aquidauana. Máximas podem chegar a 30°C, mas a mínima beirar os 20°C também.

