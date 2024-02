Fevereiro termina com onda de calor e máximas flertando com 40°C em MS

Mato Grosso do Sul passa por mais uma onda de calor e as temperaturas máximas prometem flertar diretamente com a casa dos 40°C - ressalta-se que a sensação térmica pode superar essa barreira nesta quinta-feira (29), último dia de fevereiro.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Podem ocorrer também pancadas de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Aliado ao calor, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40% com destaque nas regiões Leste, Bolsão e Central.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 25°C inicialmente e atingem 36°C. Dourados tem mínima de 23°C e máxima semelhante à capital. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi têm mínimas de 23°C e máximas de 33°C e 35°C, respectivamente.

Paranaíba, no Bolsão, registra 25°C pela manhã e 38°C à tarde; Em Três Lagoas, na mesma região, a mínima é de 26°C e a máxima de 39°C. Na região Norte, Coxim apresenta variação entre 23°C e 37°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 26°C e máxima de 36°C, já os termômetros em Aquidauana iniciam o dia com 25°C e chegam a 38°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, tem mínima de 27°C e atinge 37°C nos horários mais quentes.

