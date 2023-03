Fim de semana começa com alerta de chuva em boa parte do Estado

O clima instável já virou rotina para os moradores de várias cidades de Mato Grosso do Sul, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ele não dara trégua ao sul-mato-grossense neste fim de semana.

Boa parte do Estado encontra-se em estado de alerta para chuvas intensas, com previsão de que os ventos cheguem até 100 km/h e chova até 60 mm/h em algumas cidades, incluindo Campo Grande.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC), um total de 15 municípios já superaram a média histórica de chuvas para março já nos primeiros 15 dias do mês.

Com risco considerável de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de dúvidas ou emergência, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou com a Defesa Civil por meio do número 199.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também