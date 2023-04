Frente fria avança, mas máximas ainda seguem acima dos 30°C em MS

A frente fria começa a avançar para Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira (5) e a mudança climática começa a ser refletida já nas primeiras da manhã, com um clima mais ameno e nublado. No entanto, as temperaturas seguem altas e acima dos 30°C em boa parte do estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade favorecem a formação de instabilidades no estado do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o céu fica encoberto o dia todo, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C.

Na região da Grande Dourados, a máxima atinge 33°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 21°C e máxima de 30°C; Iguatemi terá mínima de 20°C e máxima de 33°C.

No norte, a previsão é de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23°C e a máxima é de 33°C. Porto Murtinho terá pouca variação da temperatura, mínima de 24°C e máxima de 28°C. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 33°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também