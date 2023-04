Frente fria chega trazendo chuva na Capital e queda nas temperaturas em MS

Ela finalmente chegou. A frente fria que vinha sendo anunciada nos últimos dias chegou definitivamente em Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande nesta quinta-feira (6), trazendo um tempo mais ameno pelas primeiras horas do dia e com direito a chuva.

O aguaceiro que marcou presença na madrugada de hoje em algumas regiões, se intensificou durante a manhã. O tempo nublado indicativa também essa perspectiva e mudança de clima previsto pela meteorologia.

A região sul do Estado já havia indicado a chegada da frente fria, pois Dourados teve chuva e bastante vento durante a tarde de quarta-feira (5).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Mato Grosso do Sul tem previsão de acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 milímetros para o restante do dia. A chegada da frente fria oceânica está aliada a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Na Capital, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, a máxima chega aos 29°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 20°C e máxima de 25°C; Iguatemi terá mínima de 21°C e máxima de 27°C.

No norte, previsão de 21°C de mínima e máxima de 31°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23° e a máxima é de 27°C. Em Porto Murtinho, mínima de 22°C e máxima de 26°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 33°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também