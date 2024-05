Frio continua 'firme e forte' e sul-mato-grossenses acordam com 9°C no domingo

Os sul-mato-grossenses acordaram com uma temperatura bastante baixa neste domingo (26). Índices meteorológicos apontam que a mínima estipulada para o domingo é de até 9°C em algumas cidades, como Ponta Porã e outras áreas do sul de Mato Grosso do Sul.

Para o restante do dia, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que não haverá chuva, mas que a sensação de frio será reforçada devido ao tempo fechado. Os ventos de até 30 a 50 km/h podem colaborar para o descenso das temperaturas.

Campo Grande amanhece na faixa dos 13°C e a máxima deve ficar na casa dos 20°C com tempo bastante nublado, mas não há riscos de chuva. Porto Murtinho deverá ter mínima de 11°C, enquanto a máxima fica próximo aos 13°C.

Pela manhã, Ponta Porã marca 9°C de mínima e a máxima ficará em torno dos 13°C com potenciais chuviscos pela cidade. Outra cidade que pode ter situação semelhante ao longo do domingo é Dourados, que amanhece com 10°C e a máxima não passa dos 15°C.

A região do Bolsão também apresenta bastante frio. Três Lagoas terá mínima de 17°C e máxima de 24°C, mesma situação para Paranaíba, outra cidade da área. Já na região Norte, Coxim terá máxima de 23°C, enquanto Camapuã poderá marcar 24°C.

Cidades na área pantaneira, como Aquidauana e Corumbá, marcam mínima semelhantes de 13°C e a máxima também não terá forças para superar a barreira dos 17°C.

