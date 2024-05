Frio demais! Com neblina e geada, MS terá dia mais gelado nesta terça

Com direito a neblina e um toque de geada em algumas regiões, Mato Grosso do Sul caminha para ter nesta terça-feira (28), o dia mais gelado durante essa onda de frio intenso. Isso porque o clima ganhou uma "ajudinha extra" de uma frente fria que chegou vinda do Sul do país.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), terça e quarta-feira (29) devem ser os dias mais frios, com probabilidade de ocorrência de neblina/nevoeiro e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca, com destaque no sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 5°C e 9°C e máximas entre 12°C e 20°C para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 5°C.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 22°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 12°C e máximas entre 19°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9°C e máximas de 17°C.

