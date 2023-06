Frio faz sexta-feira amanhecer congelante e com sensação de 1°C em Campo Grande

Mato Grosso do Sul continua sob a vigência do intenso frio que acomete o estado desde a última segunda-feira. E nesta sexta-feira (16), o tradicional "sextou" começou congelante e com a sensação de 1°C em Campo Grande.

O frio deve permanecer, pelo menos, até o domingo (18), quando as temperaturas começam a subir novamente, mas as mínimas ainda terão reflexos da frente fria.

Para a sexta-feira, os termômetros devem estar em gradativa elevação em algumas cidades, como a região norte que pode marcar máximas acima dos 20°C.

Por outro lado, a capital sul-mato-grossense não deve registrar máximas tão altas. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a expectativa é que a temperatura suba até os 16°C.

A região sul continua sendo a mais atingida pela onda de frio, tendo as cidades fronteiriças registrando máxima de 14°C e mínima de 7°C.

Já pelos lados pantaneiros, a expectativa é de aparição do sol e um pequeno lapso de calor, diminuindo o frio que deixa as máximas apenas em 15°C e as mínimas em torno dos 8°C.

