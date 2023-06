Frio intenso faz Ponta Porã amanhecer com sensação de -2,8°C

A região sul de Mato Grosso do Sul segue sendo a mais afetada pelo intenso frio dos últimos dias e no amanhecer desta quarta-feira (14), enquanto muita gente saía para trabalhar, Ponta Porã registrou a sensação térmica de -2,8°C, a mais baixa até o momento desde a chegada da frente fria.

As temperaturas foram apresentadas pelo meteorologista Natalio Abraão. A cidade fronteiriça com o lado paraguaio, inclusive, é detentora da mínima mais baixa registrando 4,9°C na madrugada e início da manhã de hoje.

Outras cidades da região sul também apresentaram mínimas bastante baixas, como é o caso de Sete Quedas que teve termômetros marcando 6,4°C, seguido por Amambai com 6,7°C e Dourados, a segunda maior cidade do Estado com 6,9°C.

Campo Grande apresentou mínima de 7,5°C nas primeiras horas da manhã. É esperado que nos próximos dias, essa temperatura quebre o recorde da mais baixo do ano, a uma semana do início do inverno, marcado para o dia 21 de junho.

Cidades conhecidas pelo calor intenso também são "vítimas" do frio nesse mês. Corumbá, por exemplo, registrou mínima de 8,6°C, mas com sensação térmica de 5,1°C. Já Três Lagoas, na região do bolsão sul-mato-grossense, teve mínima de 11,5°C e cabe ressaltar que nenhuma cidade registrou geada nessa madrugada.

Sidrolândia com 7,4°C, Maracaju com 7,5°C, Juti com 7,9°C e Itaporã com 8°C, fecham a lista das cidades com as menores mínimas, de acordo com o meteorologista Natalio Abraão.

