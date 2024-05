Frio se mantém intenso nesta quarta e temperaturas seguem baixas em MS

O frio não larga de Mato Grosso do Sul e a quarta-feira (29) promete ter temperaturas baixas ainda em algumas cidades, principalmente ao amanhecer, onde as mínimas continuam a rondar entre 5°C e 9°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as geadas e a neblina continuam a aparecer com destaque no sul do Estado.

As máximas ficam entre 12°C e 20°C para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 22°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 12°C e 15°C e máximas entre 19°C e 25°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9°C e 11°C e máximas entre 17°C e 22°C.

