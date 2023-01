Inmet emite alerta de tempestade para MS nesta terça-feira

A Defesa Civil de Campo Grande compartilhou um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de um risco de tempestade em Mato Grosso do Sul para esta terça-feira (10), podendo estender-se até amanhã (11).

De acordo com a nota oficial, "há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Cuidados!

*Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

*Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de emergência acione o 199.

