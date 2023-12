Inmet emite novo alerta de tempestade para os 79 municípios de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu mais um alerta de tempestade para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com chuva entre 20 e 50 mm em 24 horas, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 9h desta segunda-feira.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem em razão da aproximação de uma frente fria oceânica, aliado ao fluxo de calor e umidade vinda da Amazônia.

Ainda de acordo com a meteorologia, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento que podem atingir 60 km/h.

