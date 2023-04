Atenção: Inmet faz alerta para tempestades em todo Mato Grosso do Sul

Chuvas fortes com queda de granizo, acompanhadas de queda de árvores, rede de energia elétrica, possíveis estragos em plantações e alagamentos, estão previstas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para todo o Estado, em alerta emitido nesta quinta-feira (13).

O aviso do centro de monitoramento climático encerra nesta sexta-feira às 10h. Hoje e amanhã, o acúmulo de chuva pode chegar a 100 mm, com ventos intensos de 60-100 km/h.

Orientações- A recomendação da Defesa Civil em caso de ventania, é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, bem como não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propagandas.

Além disso, é importante que a população desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de necessidade, é possível entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Deixe seu Comentário

Leia Também