Instabilidade continua e semana começa com previsão de mais chuva em MS

A instabilidade continua prevalecendo em Mato Grosso do Sul, a semana começa com previsão de mais chuva, porém, com menor intensidade. Nesta segunda-feira (27), a temperatura não deve ficar abaixo dos 20°C no Estado, nem acima dos 36°C, conforme os dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 31°C, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas. Já na região Sul, os termômetros variam entre 22°C e 29°C em Dourados, em Ponta Porã a mínima prevista é de 20°C e a máxima fica na casa dos 29°C também.

Ainda de acordo com o Cemtec, devem ocorrer chuvas entre fracas e moderadas no Mato Grosso do Sul, com eventuais chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em especial nas regiões centro-sul e leste (conhecida como Bolsão) do Estado.

Entre quarta (1º) e quinta-feira (2), as chuvas devem acumular valores acima de 50 milímetros dentro de um curto período de tempo, 24 horas. "É preciso ter cuidado com o solo encharcado, havendo risco de inundações e alagamentos", frisa Fernandes.

Na região pantaneira, no Bolsão e no norte, a máxima pode chegar aos 36°C. Os ventos devem atuar de norte e leste, ficando entre 40 km/h e 60 km/h, e pontualmente acima dos 60 km/h.

Deixe seu Comentário

Leia Também