Instabilidade no tempo deve trazer Ã¡guas de marÃ§o para MS

No embalo da letra da cantora Elis Regina, em que ela dizia "são as águas de março fechando o verão", o novo mês começa com a velha instabilidade no clima, trazendo alternâncias entre um clima de calor e as pancadas de chuvas que regridem as temperaturas máximas.

Em que pese a mudança climática, a quarta-feira (1°) começou com um clima fresco, mas que logo foi sumindo e dando lugar ao sol forte e sem qualquer tipo de nuvem que amenizasse o calor.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que a combinação de calor e umidade, aliado ao avanço de áreas de instabilidade e a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorecem a ocorrência de chuvas.

Na Capital, a mínima prevista poderá ser de 21°C e máxima de até 29°C. Em Dourados, a mínima deve ser 20°C e máxima de 28°C. No sudoeste, Porto Murtinho fica com 23°C de mínima e máxima de 31°C.

Na região do Pantanal e no Bolsão, as cidades registram mínimas de 23°C e máximas de até 33°C. No norte, Coxim pode chegar aos 34°C de máxima. O sul ainda é a região com menores temperaturas do Estado, em Ponta Porã e Iguatemi a mínima prevista é de 20°C e máxima de 27°C.

