Instável, dia promete calorão de 37°C e pancadas de chuva em MS

A instabilidade no tempo em Mato Grosso do Sul deve continuar nesta quinta-feira (29), é esperado máxima de até 37°C e pancadas de chuva de intensidade fraca a intensa. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) poderá ter acumulados de chuvas significativas, acima de 40 mm/24h, nas regiões centro-norte e leste.

Com clima ameno, na Capital e temperatura varia entre 28°C e 23°C, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Na região Pantaneira, a máxima deve chegar aos 37°C em Corumbá com mínima de 23°C, já em Aquidauana a temperatura varia entre 34°C e 23°C, em Bonito a máxima prevista é de 36°C, com mínima na casa dos 21°C, para as três cidades o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento do dia.

Conforme o Cemtec essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados, associado ao avanço de uma frente fria oceânica que organiza um canal de umidade sobre o centro-oeste do Brasil e favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

