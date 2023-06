Inverno começa com possibilidade de nova frente fria em MS

O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira (21) e prossegue até meados de setembro. E para esse início, já traz uma nova mudança climática em Mato Grosso do Sul com a chegada de uma nova frente fria, podendo provocar chuvas e quedas de temperaturas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação da frente fria, aliado ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, favorecem o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaque nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 28°C; em Dourados, a temperatura varia entre 12°C e 26°C.

No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 13°C na manhã e 26°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 14°C e atinge os 24ºC nos períodos mais quentes.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 19°C e a máxima de 29°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 28°C ao longo do dia.

No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 15°C e 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 13°C pela manhã e 28°C durante a tarde.

