Inverno deve ser mais quente que nos anos anteriores, diz Inpe

Apesar do forte frio que atingiu Mato Grosso do Sul nesta última semana, o inverno, que começa nesta quinta-feira (21), está marcado para ser incomum, com temperaturas mais altas que o normal em boa parte do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o inverno mais quente ocorre em decorrência da formação do El Niño nas águas do Oceano Pacífico, o que resultará, além da elevação das temperaturas, em um elevado risco de queimadas.

Junto das altas temperaturas, o fenômeno deve provocar um aumento nos volumes de chuva nas regiões Sudeste e Sul, o que poderá causar impacto negativo na agricultura e resultar em desligamentos de terras e inundações em áreas de encostas.

A última vez que um episódio de El Niño foi registrado foi entre 2015 e 2016, quando, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), foi registrado o ano mais quente da história.

