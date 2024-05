Isfriô demais: Sensação térmica bateu -1,3°C em Campo Grande na madrugada de hoje

E aí, vendeu o banho hoje antes de sair de casa? Apesar de a temperatura estar na casa dos 8°C durante as primeiras horas da manhã dessa quarta-feira (29), os campo-grandenses enfrentaram uma sensação térmica de -1,3°C.

Conforme as informações da meteorologia, a segunda cidade mais fria em termos sensação foi Rio Brilhante, que tinha uma temperatura de 2,1°C enquanto a sensação beirava -1,1°C.

Natálio Abrahão, meteorologista de Mato Grosso do Sul, detalhou ainda que hoje e os próximos dias devem ser de sol e céu claro, mas com muito frio.

Confira a tabela com a temperatura e a sensação térmica de algumas cidades do estado:

Cidades Temperatura Sensação Térmica Campo Grande 9,4°C -1,3°C Rio Brilhante 2,1°C -1,1°C Juti 4,2°C 0°C Porto Murtinho 5,4°C 0°C Amambai 2,3°C 07°C Ponta Porã 5,4°C 1°C Laguna Caarapã 3,3°C -1°C Sete Quedas 5°C 1°C Sidrolândia 4,8°C 1,4°C Dourados 5°C 1,7°C Aral Moreira 1,7°C -1,7°C Bonito 5,5°C 2°C Três Lagoas 9,2°C 6°C Chapadão do Sul 9,7°C 6,5°C Corumbá 11,9°C 9,1°C

