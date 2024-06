Já se hidratou hoje? Inmet alerta para baixa umidade em parte de MS

Apesar do inverno começar oficialmente no final deste mês, dia 20 de junho, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para esta quarta-feira (19), atingindo 36 municípios do Estado, incluindo a Capital.

Segundo o órgão, a umidade ficará entre 30% e 20% hoje, consideravelmente abaixo dos 60% indicados como ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que pode trazer consequências para a saúde.

Com a baixa umidade, também existe um baixo risco de incêndios florestais, já que a propagação de chamas ocorre com maior facilidade em um clima seco.

O Inmet instruiu a população com alguns cuidados para esse dia: beba bastante líquido; evite desgaste físico nas horas mais secas; e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

