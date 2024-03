JD1TV AGORA: Tempo vira e 'tempestade de terra' chega a Ponta Porã

Uma grande nuvem de poeira e terra se formou em Ponta Porã com a ventania que atingiu a cidade, durante o começo da tarde desta quinta-feira (21). Imagens encaminhadas a reportagem mostram o 'poeirão' tomando conta de tudo.

O tempo começou a mudar no estado devido à aproximação de uma frente fria. Logo cedo, a Defesa Civil alertou para potenciais chuvas intensas e até tempestades.

Outro ponto que deixa a população sul-mato-grossense em alerta é devido ao grau de aviso elaborado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A vigência do alerta, que começa na tarde de hoje, impõe tempestade com grau de severidade de grande perigo, principalmente para a região sul do Estado.

Por conta disso, os ventos podem atingir os 100 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

Para as demais regiões, as chuvas poderão ficar entre 50 e 100 milímetros até o final do dia, levando em consideração a área afetada, com possibilidade de ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

Como a cidade está localizada na fronteira com o Paraguai, a ventania também atingiu o país vizinho.

Assista aos vídeos enviados a reportagem:

