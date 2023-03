JD1TV: Apesar do temporal, energia segue normal na Capital

Com chuvas isoladas previstas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Campo Grande registrou ocorrências em alguns bairros.



Leitores na Chácara Cachoeira, São Francisco, Tijuca e Aero Rancho informaram a ocorrência de chuvas fortes. No Bastistão e Santa Fé o “pé d’água”, caiu no horário de almoço. Apesar disso, outros bairros como Seminário e Paulo Coelho Machado continuam sem chuva mas com céu nublado.



Apesar de o volume ter deixado algumas ruas alagadas na região central, em contato com a Energisa foi relatado que não houve registros de queda de energia na cidade, com fios ou árvores. Veja:

Segundo o Cemtec, em alguns locais podem ocorrer chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura mínima na Capital será de 21°C.

