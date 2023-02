JD1TV: Árvore cai com a chuva e interdita a José Antônio

Logo após a forte chuva que atingiu Campo Grande nesta sexta-feira (3), os estragos começaram a aparecer, como foi o caso da árvore que caiu na Rua José Antônio, no trecho entre a Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso.

Devido à queda da árvore, o trecho foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros, que trabalha para desobstruir a via, que tem galhos espalhados por toda a via, o que pode ser perigoso para quem passa pelo local.

Apesar da parte da arvore ter cedido durante a chuva, nenhum veículo foi danificado e a rede elétrica continua intacta no local.

Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também