JD1TV: Capital é pega de surpresa com tempestade de granizo e ventos de 100 km/h

Com chuvas durante o período da tarde já virando algo “normal” para o campo-grandense, esta terça-feira (28) não poderia ser diferente, mas foi, já que além dos ventos de até 100 km/h e forte chuva, a tempestade veio acompanhada de granizo em algumas regiões da Capital.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para boa parte do Estado, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos que podem ir de 60 até 100 km/h. Segundo o sistema ALERT-AS do instituto, existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Um vídeo enviado por leitor ao JD1 Notícias mostra a força da chuva, que com os ventos fortes e o granizo chegaram até mesmo parar parcialmente o trânsito devido à baixa visibilidade. Confira:

