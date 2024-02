JD1TV: Chuva alivia calorão no sábado de Carnaval em Campo Grande

Apesar do calor nas primeiras horas da manhã deste sábado (10) de Carnaval, em Campo Grande, a previsão meteorológica indicava a possibilidade de chuvas em vários momentos do dia. E não demorou muito para o tempo virar do avesso e refrescar o dia ainda pela manhã.

O dia começou com céu aberto e um sol 'ardido' com temperaturas beirando os 30°C. Porém, nuvens carregadas foram sendo formadas e preenchendo praticamente o céu de todas as regiões da cidade, que rapidamente foi tomada por pancadas de chuvas.

Com algumas rajadas de vento, a chuva chega mansinha na cidade para refrescar o calorão e trazer alívio para os foliões que devem curtir a noitada na época mais animada do ano.

Não há registros, até o momento, de incidentes como queda de árvores ou alagamento na cidade. Até a finalização dessa reportagem, a chuva já perdurava por cerca de 20 minutos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 33°C. Contudo, com a chegada da chuva, a possibilidade de diminuição na temperatura é levada em consideração para o restante do dia.

