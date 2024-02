JD1TV: Chuva chega acompanha de vento forte na Capital

Ela chegou! A chuva começou a cair por volta das 15h30 em algumas regiões de Campo Grande nesta terça-feira (27). Acompanhada de vento forte, a chuva está se espalhando pela Capital.

Depois de muito calor, a chuva chegou para refrescar o dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas indicavam 31,ºC, já a umidade relativa do ar em 61%.

Os bairros onde a chuva já passou são o Jardim dos Estados, Centro, Santa Fé, Carandá Bosque, Amambai, Vila Bandeirantes, Chácara Cachoeira, Cruzeiro e São Francisco.

Veja vídeo da chuva na região do Seminário, enviado por leitora do portal:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também